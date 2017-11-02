Україна і ОАЕ домовились про безвізовий режим

Україна і Об'єднані Арабські Емірати домовились про двосторонній безвізовий режим. Про це за результатами переговорів Президента Петра Порошенка та прем'єр-міністра ОАЕ, правителя Емірату Дубай шейха Мухаммеда бін Рашида Аль Мактума повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.

"Було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про скасування візових вимог", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, лише минулого року ОАЕ відвідало понад 112 тисяч українців.

Також сторони підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері культури.

"Підписання документа сприятиме розвитку співробітництва між Україною та ОАЕ в усіх сферах культури та мистецтва, обміну інформацією про заходи, спрямовані на захист та збереження національної культурної спадщини, а також популяризації національних культур України та ОАЕ", - сказано у повідмомленні.

Крім того, було підписано Меморандум про взаєморозуміння між ДКАУ та Космічним агентством ОАЕ у сфері дослідження космосу.

"Документ передбачає розвиток взаємного промислового, наукового і технічного обміну в сфері дослідження космічного простору", - зазначили в АП.