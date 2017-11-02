Україна з початку маркетингового року експортувала 14,4 млн тонн зерна

Україна з початку 2017/2018 маркетингового року експортувала близько 14,4 млн тонн зерна.

Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За даними прес-служби, зокрема, експортовано пшениці - понад 8,5 млн тонн, з якої продовольчої 4,8 млн тонн, ячменю - 3,5 млн тонн, кукурудзи - 1,9 млн тонн.

Крім того, як поінформували у відомстві, також було експортовано майже 2,1 млн тонн олійних культур, у тому числі: ріпаку – 1,7 млн тонн, сої – 0,4 млн тонн.

Нагадаємо, що Україна та Саудівська Аравія співпрацюватимуть в АПК.