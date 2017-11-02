"Укрзалізниця" запустить ще один поїзд з вагонами-транформерами

У листопаді "Укрзалізниця"запустить ще один поїзд, що складається з вагонів-трансформерів. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

У листопаді ще один поїзд повністю з нових вагонів трансформерів українського виробництва. З Києва–нічний експрес, із Запоріжжя–Інтерсіті. pic.twitter.com/gG59CAbKk9 — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) November 2, 2017

"У листопаді ще один поїзд повністю з нових вагонів трансформерів українського виробництва. З Києва – нічний експрес, із Запоріжжя – Інтерсіті", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" презентувала нові купейні вагони, які були включені склад поїздів до Трускавця, Ужгороду та Новоолексіївки.