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"Укрзалізниця" запустить ще один поїзд з вагонами-транформерами

2 листопада, 2017 - 16:29
Фото з твіттер-акаунта Євгена Кравцова

У листопаді "Укрзалізниця"запустить ще один поїзд, що складається з вагонів-трансформерів. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"У листопаді ще один поїзд повністю з нових вагонів трансформерів українського виробництва. З Києва – нічний експрес, із Запоріжжя – Інтерсіті", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" презентувала нові купейні вагони, які були включені склад поїздів до Трускавця, Ужгороду та Новоолексіївки.

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