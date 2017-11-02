В Іспанії суд наказав ув’язнити членів відстороненого уряду Каталонії

Суддя Національної судової палати Іспанії наказав ув’язнити вісьмох членів відстороненого женералітату Каталонії без права застави.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на El Pais.

Для одного з членів уряду, екс-міністра культури Сантьяго Віла, який погодився співпрацювати зі слідством, було прийняте рішення про арешт з правом застави у розмірі 50 тисяч євро.

Рішення судді стосується віце-президента женералітут Оріола Жункераса, речника уряду Жорді Турулла, міністра закордонних справ Рауля Ромева, міністра територій Хосепа Рулла, міністра юстиції Карлеса Мундо, міністра врядування Мерічель Боррас, міністра внутрішніх справ Хоакіма Форна та міністра праці Долорс Басса.

Їх негайно буде доставлено до в’язниць.

Членів уряду Каталонії звинувачують у заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Нагадаємо, що Прокуратура Іспанії запросила європейський ордер на арешт Пучдемона.