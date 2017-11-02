В Острозькій академії стартує Школа освітніх інновацій для викладачів

Редизайн навчальних програм та особливості використання компетентнісного підходу у викладанні – основні теми Школи освітніх інновацій, яку упродовж цього навчального року відвідуватимуть викладачі Національного університету «Острозька академія».

Як зазначив ректор НаУОА, професор Ігор Пасічник, таке навчання зумовлене імплементацією Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту», у яких значна увага зосереджена на важливості якості освітнього процесу.

«На заняттях ми будемо говорити про організацію освітнього процесу в університеті відповідно до компетентнісного підходу та як працювати над покращенням якості освіти. Значну увагу зосереджуватимемо на методології створення освітніх програм. Дуже важливо визначити місце кожної навчальної дисципліни в цій програмі, їхній взаємозв’язок і роль викладача у формуванні програмних результатів навчання студентів. Викладач чітко має розуміти, які програмні результати навчання формує його дисципліна, адже це дасть можливість правильно структурувати матеріал на заняттях, застосовувати ефективні методи контролю та виправдані види роботи зі студентами. Також під час Школи розглядатимуть оцінювання студентів як невід’ємну складову якості освіти», – коментує помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти НаУОА Вікторія Волинчук.

До речі, на факультеті романо-германських мов Острозької академії компетентнісний підхід під час навчального процесу використовується уже давно, оскільки викладачі працюють за освітніми стандартами ЄС. Тому вони зможуть поділитися цим інноваційним досвідом зі своїми колегами з інших факультетів.

«Школа освітніх інновацій допоможе нашим викладачам у розробці навчальних програм з урахуванням компетентнісного підходу, в обранні тих видів діяльності для студентів, які сприятимуть розвитку навичок самостійного навчання, критичного мислення, усвідомлення власних цілей навчання. Також ми працюватимемо з викладачами над ефективним впровадженням сучасних технологій у навчальний процес, зокрема, це використання відповідного програмного забезпечення на заняттях, онлайн-засобів, онлайн-платформ тощо», – розповідає, проректор з навчально-виховної роботи НаУОА, професор кафедри психології та педагогіки Руслана Каламаж.

За результатами Школи освітніх інновацій будуть розроблені загальноуніверситетські рекомендації для викладачів щодо редизайну навчальних програм та впровадження компетентнісного підходу в освітній процес.

Олексій КОСТЮЧЕНКО, Острог