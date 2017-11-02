В Японії фірма дає додаткові вихідні некурцям

В Японії маркетингова фірма Piala Inc дає додаткові вихідні тим, хто не виходить на перекур під час роботи. Некурцям збільшують відпустку на 6 днів, повідомляє The Telegraph.

Додаткові дні для відпочинку почали надавати після того, як колеги, що не палять, поскаржились керівництву на довгі перерви колег. У середньому їхній "перекур" триває 15 хвилин.

"Один из наших працівників на початку року повідомив про те, що співробітники скаржаться на те, що курці працюють менше через перерви і запропонував компенсувати цей час тим, хто не палить”, - розповідає прес-секретар компанії Хіротака Матсушіма.

Керівництво взяло до уваги цю пропозицію, і тепер надає додаткові дні відпочинку некурцям. У компанії сподіваються, що ця схема дасть стимул персоналу позбутися поганої звички.

Нагадаємо, на днях Сіндзо Абе був переобраний на пост прем'єр-міністра Японії.