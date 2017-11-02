В єгипетській піраміді Хеопса вчені знайшли потаємну кімнату

Вчені виявили в єгипетській піраміді Хеопса раніше не відому потаємну кімнату, передає АР із посиланням на журнал Nature.

Згідно з повідомленням, кімната являє собою вузький похилий коридор довжиною як мінімум в 30 метрів. Вона розташована над Великою галереєю.

Вчені поки не прийшли до єдиної думки, для чого призначалося знайдене приміщення.

Як зазначається, це перше значне відкриття в структурі єгипетських пірамід з XIX століття. Воно стало можливим завдяки дослідженню піраміди за допомогою космічних променів: вчені використовували методику мюонной радіографії (дослідження за допомогою мюонів - одного з видів елементарних частинок з сімейства лептонів), яка дозволяє візуалізувати порожнечі в піраміді, не проникаючи в неї.

Вчені вважають, що за допомогою нової технології дослідження пірамід незабаром будуть зроблені й інші відкриття.

Примітно в квітні поточного року єгипетські археологи виявили під Каїром залишки стародавньої піраміди, ймовірно, часів XIII династії фараонів, вік якої становить приблизно 3700 років.

Піраміда Хеопса (або Піраміда Хуфу, так звана Велика піраміда) розташована недалеко від Каїра на плато Гіза, вона є найбільшою з подібних формувань і єдиним з "Семи чудес світу", що збереглося до наших днів. Її приблизний вік становить близько 4,5 тис. років.