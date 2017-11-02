Вчені виявили небесне тіло, яке стане "серйозним викликом для сучасних теорій утворення планет"

Команда професора британського Ворицького університету Пітера Вітлі (Peter Wheatley) виявила екзопланету NGTS-1b - найбільшу з усіх відомих планет за розмірами щодо своєї материнської зірки, пише Naked Science.

Газовий гігант NGTS-1b розташований приблизно в 600 світлових роках від нас, за розмірами він близький до Юпітера, а по масі лише на 20 відсотків легший за нього. Однак його материнська зірка вдвічі менша за Сонце, до того ж обертається екзопланета по орбіті, радіус якої становить всього 3 відсотки від юпітерівської. В результаті рік на NGTS-1b триває всього 2,5 доби, а поверхня її розпечена до 530 ° С.

Існування такої планети може стати серйозним викликом для сучасних теорій утворення планет, згідно з якими невеликі зірки утворюються з невеликих протопланетних хмар і матеріалу залишається недостатньо для зростання великих газових планет.

«Відкриття NGTS-1b стало для нас повним сюрпризом, - каже один з авторів знахідки Девід Бейліс (Daniel Bayliss), - вважається, що такі масивні планети не можуть існувати у таких невеликих зірок. Це перша з планет, виявлена ​​за допомогою NGTS ... і тепер наше завдання - встановити, наскільки поширені такі планети в Галактиці».