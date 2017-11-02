Угорщина штучно обертає в проблему становища своєї меншини, - Лукас

Редактор міжнародного відділу видання The Economist, британський журналіст Едвард Лукас жорстко пройшовся по Угорщині, заявивши, що всі претензії про нібито утиски угорців в Україні є вигадкою, тоді як Будапешт в цьому питанні відверто грає під дудку Кремля. Про це повідомляє "ССО-1492News" з посиланням на ЗМІ.

Лукас зазначає, що Україна на всіх рівнях дуже дружелюбно і позитивно ставиться до всіх меншин, тоді як угорцям взагалі скаржитися нема на що. За його словами, Угорщина взагалі повинна бути задоволена таким сусідом, як Україна, адже це держава, яка досягає великих успіхів і захищає всю Європу від російського агресора.

Однак замість підтримки, угорська влада намагається "нападати" на Україну з абсолютно надуманої причини. Журналіст підкреслив, що подібні випади з боку Будапешта - це відверта гра на стороні Кремля.