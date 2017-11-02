Внаслідок вибуху на теплоелектростанції в Індії загинули щонайменше 26 людей

Щонайменше 26 людей загинули внаслідок вибуху, що стався на теплоелектростанції на півночі Індії. Ще 60 людей були травмовані на енергетичному підприємстві в штаті Уттар-Прадеш, передає Радіо Свобода.

Багато потерпілих госпіталізовані з важкими опіками, лікарі кажуть, що кількість жертв може зрости.

500-мегаваттний блок у момент вибуху перебував у режимі випробування. Причини вибуху ще з’ясовують.

Промислові аварії в Індії, де часто не дотримуються заходів безпеки, не є рідкісним явищем.

Нагадаємо, індійські хірурги зуміли витягти більше 600 цвяхів з шлунку пацієнта, який страждає психічним розладом.