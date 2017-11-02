За 5 років у світі загинули 530 журналістів, - ЮНЕСКО

Тільки в 2012-2016 роках по всьому світу загинули 530 журналістів, а за 11 років, починаючи з 2006-го, - 930. Такі відомості наводяться у доповіді ЮНЕСКО, публікація якої приурочена до Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів, що відзначається у четвер, 2 листопада.

За даними правозахисної організації "Репортери без кордонів", за десять місяців, що минули з початку 2017 року, було вбито 47 співробітників ЗМІ. При цьому в дев'яти з десяти випадків винуватці цих злочинів уникають покарання.

На найбільшу небезпеку наражаються представники так званої громадянської журналістики, що публікують в блогах або соціальних мережах інформацію з тих регіонів, які не наважуються відвідувати журналісти звичайних ЗМІ.

Арабські країни, за даними ООН, є з 2012 року найнебезпечнішими для журналістів, передовсім через збройні конфлікти в Сирії, Іраку та Ємені.

2 листопада було проголошено Міжнародним днем ​​припинення безкарності за злочини проти журналістів резолюцією Генасамблеї ООН в 2013 році. Дата була обрана в пам'ять про двох французьких радіожурналістів, убитих в Малі 2 листопада 2013 року.