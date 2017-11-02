За день бойовики 4 рази обстріляли позиції сил АТО

В зоні проведення АТО один український військовослужбовець отримав поранення біля села Кам'янка Донецької області 2 листопада в результаті обстрілу з боку бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Бойовики обстріляли позиції сил АТО під Кам'янкою з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Наші воїни жорстко відповіли ворогові з піхотного озброєння. В результаті цього протистояння отримав поранення один боєць АТО. Зараз потерпілий знаходиться у військово-медичному закладі, і стан його здоров'я оцінюється як задовільний", - йдеться в повідомленні.

Всього станом на 18:00 бойовики обстріляли позиції сил АТО чотири рази.

"З опівночі в районі проведення АТО бойовики дещо зменшили кількість обстрілу позицій української армії. У той же час повного додержання режиму тиші у Донбасі все-таки не було. Всього з початку доби російсько-окупаційні угрупування 4 рази порушили перемир'я. Збройні сили України тричі застосовували зброю на ураження противника", - йдеться у звіті.

На донецькому напрямку, крім позиції біля Кам'янки, бойовики у четвер обстріляли позиції біля смт Луганське Бахмутського району.

"На приморському напрямку противник, в черговий раз нехтуючи мирними домовленостями, застосовував міномети калібру 120 міліметрів на підступах до Старогнатівці", - інформують у штабі АТО.