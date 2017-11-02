Житомирщина долучилася до акції єднання "Україно моя вишивана"

На Житомирщині Коростенська районна бібліотека приймала Всеукраїнську акцію «Україна моя вишивана». Ця акція єднання є народним проектом, і стартувала 22 червня нинішнього року в селищі Скалі-Подільській Борщівського району Тернопільської області за ініціативи народних майстринь Тернопільського центру народної творчості Ірини Харатін та Тетяни Дяківнич. Вишивана карта України розміром 3 на 1.5 метра буде різнобарвна, бо кожна область вишивається всіма кольорами українського вінка. За задумом ініціаторів акції, карта має об’єднати українців з різних регіонів нашої держави в єдиній меті, в своєрідній молитві за мир та спокій України.

Зверху над картою, червоними і чорними нитками вишито назву акції – «Україна моя вишивана». По боках полотна із вишитою картою будуть квіткові орнаменти, а все довкола буде зашите блакитними та жовтими нитками і символізуватиме державний прапор України.

В цей день працівниці Коростенської районної бібліотеки гостинно приймали очільників району, представників громадських організацій міста та району, викладачів та учнів міського ПТУ-№16, працівників краєзнавчого музею та всіх небайдужих до долі України жителів Коростенщини. Завітали навіть школярі з міста Олевськ разом зі своїм викладачем Владиславом Бочковським.

- На Житомирщину, зокрема в Коростень, вишивана карта України прибула з Волинської області,- розповіла координатор акції , провідний методист Коростенської районної бібліотеки Лідія Власенко.- Цю карту- оберіг мають честь приймати в Житомирській області Коростенська районна бібліотека ім. М. Сингаївського, Овруцька районна бібліотека ім. А.С.Малишка, Житомирська обласна бібліотека для юнацтва, Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича, Бердичівська міська бібліотека. До цього карта побувала в усіх областях західної України і ми є перша область з північної України, яка долучилася до акції.

Карта подорожуватиме країною, і кожен бажаючий зможе долучитися до доброї справи і вишити частинку полотна . Вишити із світлими думками, надією на краще, вірою в Україну.

Оксана КЛИМЧУК, Житомирська область, фото автора.