Всесвітньо відомий виробник телефонів і програмного забезпечення компанія Apple втратила близько $70 млрд вартості акцій через оголошення про занижених очікувань прибутку в кінці 2018 року.

Таким чином, ринкова капіталізація компанії знову стала менше за $1 трлн., повідомило у п'ятницю американське інформагентство Reuters.

"Apple Inc у четвер попередила, що продажі у святковому кварталі, ймовірно, не виправдають очікувань Уол-стрит, що глава компанії Тім Кук пояснив слабкістю на ринках, що розвиваються, і валютними витратами", - говориться у повідомленні.

Такий прогноз, що "розчаровує", відразу ж призвів до падіння акцій Apple на 7%, позбавивши компанію приблизно $70 млрд ринкової капіталізації, яка, у свою чергу, опустилася нижче $1 трлн. У зв'язку з цим повідомляється, що така тенденція може також посилити занепокоєння інвесторів про технологічні компанії, акції яких піддалися розпродажу через очікування результатів Amazon.com Inc і Alphabet Inc., що не випрадали себе.

Apple чекає отримати виручку у діапазоні від $89 млрд до $93 млрд у першому фінансовому кварталі, який завершиться в грудні, при цьому середнє значення - $91 млрд - не дотягло до прогнозу Уол-стрит на рівні $93 млрд, показали дані IBES від Refinitiv.

Як сказав сам Тім Кук, Apple "спостерігає слабкі макроекономічні показники на ряду ринків, що розвиваються". За його словами, до числа слабких ринків входять Бразилія, Індія, Росія й Туреччина.

За квартал, що завершився у вересні, Apple отримала виручку у розмірі $62,9 мільярда і прибуток у розмірі $2,91 на акцію. Аналітики чекали виручку у розмірі $61, 5 мільярда і прибуток у розмірі $2,79 на акцію.

У цілому, Apple продала 46,9 млн iPhone в четвертому фінансовому кварталі проти прогнозу аналітиків, що чекали показник у розмірі 47,5 мільйонів. Проте середня ціна продажу становила $793 проти очікуваних аналітиками $750,78, що виходить з даних FactSet.

Компанія повідомила, що виручка від сервісів, у тому числі iCloud, App Store і Apple Music, досягла $10 млрд, як і чекали аналітики.

За увесь 2018 фінансовий рік, що завершився у вересні, Apple отримала виручку у розмірі $265, 6 млрд і прибуток у розмірі $11,91 на акцію. Аналітики чекали виручку у розмірі $264 млрд і прибуток у розмірі $11,79 на акцію.