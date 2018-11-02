ЦВК ухвалила постанову з підготовки президентських виборів

Новий склад Центральної виборчої комісії ухвалив свою першу постанову щодо підготовки до президентських виборів в Україні 2019 року.

Постанову ухвалили ухвалили на засіданні ЦВК у четвер, інформує прес-служба Центрвиборчкому на офіційному сайті.

“Комісія прийняла рішення подати на розгляд Кабінету Міністрів України Порядок фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України”, - йдеться у повідомленні.

Як відомо, вибори Президента України заплановані на 31 березня 2019 року.