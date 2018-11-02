До Польщі може перейти 5 тисяч гектарів української території, - Держаудит

Через недостатнє фінансування укріплення прикордонних берегів річки Західний Буг у Волинській області, Україна може втратити на користь Польщі близько 5 тисяч гектарів території.

Про це йдеться в офіційному звіті Державної аудиторської служби, яка провела перевірку роботи Держводагентсва з січня 2015 року по квітень 2018 року, передає Економічна правда.

“Через відсутність фінансування на здійснення розчистки і регулювання русел річок та на берегоукріплюючі заходи на прикордонних ділянках річки Західний Буг спостерігаються процеси берегової ерозії, що може призвести до відчуження понад 5 тисяч га земель між Україною та республікою Польща”, – йдеться у документі.

Аналогічна загроза втрати територій на користь інших держав існує на транскордонних ділянках річок Тиса, Дністер, Сож, Прут, Сучава та інших на території Вінницької, Закарпатської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Загальна вартість необхідних робіт сягає близько 2 млрд гривень.

Аудитори підкреслюють, що Міністерство фінансів та Міністерство екології знають про проблему, але протягом 2015-17 років гроші на берегові роботи не виділялися з бюджету.

Також Держводагентство через недостатнє фінансування не має правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що може призвести до їхньої втрати.

Лише 44,9 тис. га із 151 тис га, тобто 30% землі, оформлено офіційно.

Значні проблеми аудитори зафіксували у сфері зрошувальних систем – із загальної кількості наявних 1170 насосних станцій виведено з експлуатації 51% з них. Тобто, половина меліоративного комплексу не виконує своїх функцій. Через це з 2014 по 2016 рік значно скоротились площі зрошувальних земель – з 828,7 тис. га до 687,3 тис. га.

У документі зазначається, що Держводагентство справно платить за послуги охоронцям, які стережуть законсервовані насосні станції, що не містять матеріальних цінностей. На думку аудиторів тільки за два останні роки така ситуація призвела до неефективних витрат на суму 117 млн грн.

Через недостатнє фінансування бюджетних програм капітальні інвестиції Держводагентства постійно дорожчають. Лише за низкою об’єктів здорожчення відбулось на суму близько 165 млн грн та потенційні непродуктивні втрати можуть становити ще 227,9 млн грн.