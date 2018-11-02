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Кістки у посольстві Ватикану: у справі з’явилася нова версія

2 листопада, 2018 - 19:23

Ватикан відкрив свої архіви для італійських слідчих, які намагаються з'ясувати приналежність людських останків, знайдених в його посольстві в Римі. Зараз розглядається ще одна версія про потенційну жертву, повідомляє AFP.

"Ватикан відкрив свої архіви детективам, що шукають зачіпки для ідентифікації скелета, виявленого в його посольстві в Римі, тому що ще одна версія про потенційну жертву вбивства виникла у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Італійська поліція почала допитувати тих, хто служив в якості доглядачів будівлі протягом багатьох років.

Після появи інформації про останки відразу з'явилися припущення, що знахідка може пролити світло на долю одного або, можливо, двох підлітків, що зникли безвісти у 1980-х роках.

Але у п'ятницю з’явилось припущення, що кістки, знайдені в посольстві, можуть належати дружині доглядача, який жив там в 1960-х роках.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, останній раз підлогу в посольстві ремонтували у 1980-х роках, а це означає, що захоронення, ймовірно, були б знайдені будівельниками.

Як повідомлялось, знайдені у посольстві Святого Престолу в Римі під час виконання будівельних робіт людські останки належать жінці.

Джерело: Укрінформ

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