Лідерам сепаратистів Каталонії загрожує до 25 років ув'язнення за незаконний референдум

Прокуратура Іспанії в обвинувальному акті проти лідерів каталонських сепаратистів просить засудити їх до тривалих термінів ув'язнення у справі про організацію незаконного референдуму 1 жовтня 2017 року. Про це повідомляє ElPais.

"У п'ятницю вранці прокуратура представила обвинувальний акт проти лідерів каталонських сепаратистів, які знаходяться під досудовим арештом, за їхню роль у проведенні незаконного референдуму 1 жовтня 2017 року в регіоні та односторонньої декларації про оголошення незалежності", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що прокурори запросили 25 років позбавлення волі для колишнього віце-прем'єра Каталонії Оріола Жункераса за обвинуваченням у підбурюванні до бунту та розтрати коштів.

Для колишніх лідерів громадських асоціацій, які активно виступали за незалежність Каталонії, Жорді Санчеса й Жорді Кіхарті, та для колишнього спікера парламенту Каталонії Карме Форкаделлі прокурори запросили по 17 років ув'язнення.

Як повідомлялося, політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою Іспанії референдум щодо незалежності від Мадрида. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли участь в референдумі, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону.

Нині кілька лідерів руху за незалежність перебувають під вартою або втекли з країни.