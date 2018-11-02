Мальта розглядає можливість надання громадянства роботам

Влада Мальти розглядає можливість надання громадянства роботам.

Про це на прес-конференції щодо запуску Національної стратегії зі штучного інтелекту Мальти заявив парламентський секретар з питань фінансів, цифрової економіки та інновацій Сілвіо Шембрі, повідомляє Times of Malta.

"Мальта розглядає можливість видачі громадянства роботам", - сказав він.

За його словами, нині мальтійська влада вивчає питання створення пілотного проекту для надання громадянства для роботів.

Зазначається, що якщо країна все ж таки вирішить видавати громадянство роботам, це відкриє їй доступ до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія стала першою країною в світі, яка в жовтні 2017 року надала громадянство роботу на ім'я Софія.