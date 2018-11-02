Марина Порошенко: "Запрошую на фотовиставку "Дня"!"

Цієї п’ятниці на ХХ Міжнародну фотовиставку «Дня», окрім численних відвідувачів, завітала перша леді країни Марина Порошенко.

Під час ексклюзивної екскурсії від головного редактора Лариси Івшиної дружина Президента Україна обрала роботу в номінації «Світ очима дітей», яку нагородила власним призом.

«Фотографії дітей виявилися дуже дорослими. Особливо мені сподобалася робота Лади Янчук «Пастораль». Ця робота дуже гарна. Вона нагадує, що варто уникати негативних наслідків урбанізації. Наші діти повинні дихати чистим повітрям, гратися з тваринами та жити у гармонії з природою», - наголосила Марина Порошенко. Тож редакція обов’язково передасть 17-річній Ладі її призи – планшетний комп’ютер та дуже цікаві книги для саморозвитку підлітків.

Водночас Марина Порошенко отримала і фотороботу з експозиції. Вона передасть її главі держави, який сьогодні відбуває з візитом у Туреччину. Це світлина Андрія Нестеренка «Першоієрарх…»

«Патріарх Варфоломій полюбив та повірив в Україну. Він робить усе можливе, щоб дати нам духовну незалежність, яку ми маємо отримати. Автокефалія була несправедливо віднята від нас. Ми всі переживаємо історичний момент! Я думаю, Патріарху Варфоломію буде дуже приємно отримати таку фотографію», - зазначила Марина Анатоліївна.

Нагадаємо, 2016-го року Марина Порошенко також відзначила одну з робіт фотовиставки «Дня» у номінації «Світ очима дітей». Переможцем тоді став 15-річний Андрій Циганчук з Чернівців з роботами «Регата» і «У мене, мов колосся, золоте волосся».

Фотовиставка «Дня» триває в Українському домі (вул. Хрещатик, 2) до 5 листопада, з 11.00 до 18.00. Вхід – вільний.

Детальніше про подію – незабаром на сайті «Дня».

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