Меркель і Моравецький закликали РФ припинити порушення принципів міжнародного права в Україні

Варшава і Берлін мають схоже бачення ситуації в Україні і закликають Росію припинити порушення принципів міжнародного права в Україні.

На цьому під час спільної прес-конференції з німецьким канцлером Ангелою Меркель заявив в п’ятницю у Варшаві голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо схожий погляд на безправну анексію Криму і в цілому дестабілізацію України. Разом закликаємо Росію дотримуватися універсальних норм міжнародного права, зокрема принципу територіальної цілісності, демократичних процесів та верховенства права", - підкреслив Моравецькй.

Він наголосив на необхідності зберегти стабільну ситуацію в Україні. У цьому контексті польський прем’єр зауважив, що "Північний потік-2" може перекрити транзит російського газу через Україну, що є гарантією "відносного" миру в Україні.

"Підкреслюємо, що Україна є важливим партнером для обох наших країн і що потрібно підтримувати українські реформи, реформи інституцій, і ми це весь час робимо", - запевнив Моравецький.

Як повідомлялося, в п’ятницю у Варшаві відбулися XV польсько-німецькі міжурядові консультації на чолі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та німецьким канцлером Ангелою Меркель.