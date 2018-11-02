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Меркель і Моравецький закликали РФ припинити порушення принципів міжнародного права в Україні

2 листопада, 2018 - 21:57
Фото Reuters

Варшава і Берлін мають схоже бачення ситуації в Україні і закликають Росію припинити порушення принципів міжнародного права в Україні.

На цьому під час спільної прес-конференції з німецьким канцлером Ангелою Меркель заявив в п’ятницю у Варшаві голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо схожий погляд на безправну анексію Криму і в цілому дестабілізацію України. Разом закликаємо Росію дотримуватися універсальних норм міжнародного права, зокрема принципу територіальної цілісності, демократичних процесів та верховенства права", - підкреслив Моравецькй.

Він наголосив на необхідності зберегти стабільну ситуацію в Україні. У цьому контексті польський прем’єр зауважив, що "Північний потік-2" може перекрити транзит російського газу через Україну, що є гарантією "відносного" миру в Україні.

"Підкреслюємо, що Україна є важливим партнером для обох наших країн і що потрібно підтримувати українські реформи, реформи інституцій, і ми це весь час робимо", - запевнив Моравецький.

Як повідомлялося, в п’ятницю у Варшаві відбулися XV польсько-німецькі міжурядові консультації на чолі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та німецьким канцлером Ангелою Меркель.

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