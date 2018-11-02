Міністр енергетики США приїде в Україну запропонувати альтернативу газу і вугіллю РФ

Наступного тижня міністр енергетики США Рік Перрі відвідає Україну, Польщу та інші країни Східної Європи.

Про це йдеться в повідомленні міністерства енергетики США, пише Reuters.

У ході візитів міністр планує обговорити широке коло питань: від ядерної енергії та кібербезпеки до експорту вугілля і скрапленого природного газу.

Адміністрація президента Дональда Трампа прагне запропонувати Україні й Польщі альтернативу російському газу і вугіллю, йдеться у матеріалі.

Бiлий дім шукає іноземні ринки для вугілля, оскільки внутрішнє споживання знизилося до найнижчого рівня з 1983 року через закриття вугільних електростанцій.

У липні 2017 року ПАТ "Центренерго", одна з найбільших енергетичних компаній України, погодилося купити 700 тис. тонн американського вугілля.