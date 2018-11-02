Між Україною і Катаром запрацював безвіз

Від сьогодні між Україною і Катаром починає працювати безвізовий режим.

Усі формальності для його запровадження були врегульовані наприкінці жовтня під час візиту міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Нацполіції Сергія Князєва до Катару, передає Укрінформ.

Як учора повідомляв Укрінформ із посиланням на міністра внутрішніх справ Авакова, Україна та Катар завершили всі формальності, тож з 2 листопада між Україною і Катаром починає працювати безвізовий режим.

Також Україна і Катар домовилися про поліцейське співробітництво та спільну боротьбу з кіберзлочинністю і наркотрафіком.

Держава Катар - країна на Середньому Сході, що займає півострів Катар у Перській затоці. Майже вся територія країни є пустелею. Основу економіки Катару складає видобування та переробка нафти (70% державних доходів, більше 60% валового внутрішнього продукту і приблизно 85% доходів від експорту). Все більш важливим стає виробництво і експорт природного газу. Державною мовою є арабська, але поширена і англійська. Державна релігія - іслам.