На Мальдіви з екзилю повернувся екс-президент

Перший демократично обраний президент Мальдівів Мохамед Нашид повернувся до країни після того, як два роки прожив у екзилі.

Про це повідомляє AP.

"Перший демократично обраний президент Мальдівів повернувся до країни після того, як він два роки прожив у екзилі, аби уникнути тривалого тюремного ув'язнення", - йдеться у повідомленні.

Літак із Нашидом приземлився у столиці Мале, де його зустріли члени партії й прихильники.

Як повідомляє AP, у 2015 році Нашида було засуджено до 13 років позбавлення волі за те, що, коли він був главою держави, він наказав арештувати високопоставленого суддю. Однак сам судовий процес був розкритикований на міжнародному рівні через відсутність належного процесу.

Пізніше Велика Британія надала Нашиду притулок, коли його відпустили з в'язниці на лікування до цієї країни.

Зазначається, що після поразки на президентських виборах Яхіма Абдула, суди звільнили або відпустили під заставу кількох ув'язнених чиновників.

Раніше Верховний суд Мальдівів відтермінував тюремний термін Нашиду до перегляду його засудження.