На Закарпатті відкрили меморіал загиблим на Донбасі воїнам

У четвер, 1 листопада, в Ужгороді відкрили меморіал українським воїнам, які загинули на війні на Донбасі.

Про це повідомила прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації на офіційному сайті.

Пам’ятник у вигляді пірамідального комплексу встановили на Пагорбі Слави. Автором меморіалу виступив закарпатський скульптур Василь Олашин.

За його словами, пірамідальна основа символізує карпатські ялинки. Шість рельєфів розкривають теми народження, школи, студентства, проводів в армію, а центральний рельєф – це військові, волонтери, діти.

“На правій частині центрального рельєфу є дівчинка, яка тримає в руці ведмедика, і якщо його потерти, то можна загадати бажання, щоб ніколи не було війни”, – розповів Олашин.