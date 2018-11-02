Пан'європейська залізниця пройде через Львів, Івано-Франківськ і Чернівці, - Омелян

Через Львів, Івано-Франківськ і Чернівці проляже колія українського сегменту Пан'європейських сполучень від польського до румунського кордону в обхід Карпат. Про це під час Міжнародного економічного форуму у Львові сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє Укрінформ.

“В умовах подальшої культурної та економічної євроінтеграції, переорієнтації пасажирських та вантажних потоків, збільшення товарообігу між Україною та країнами ЄС надважливим є забезпечення пришвидшеного розвитку транспортного сполучення України з ЄС у цілому та Львівського регіону зокрема. Тому проектом Плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року передбачено реалізацію проектів із відновлення європейської колії 1435 мм українського сегменту Пан’європейських залізничних сполучень від польського до румунського кордону через Львів – Івано-Франківськ – Чернівці, для поєднання основних TEN-T коридорів ЄС в обхід Карпат, будівництво суміщеної колії 1435 мм та 1520 мм: «Євроколія «Сухий порт» (Мостиська – Родатичі) та будівництво суміщеної колії 1435 мм та 1520 мм «Євроколія Львів-Рава-Руська – Варшава”,- зазначив Омелян.

За словами міністра, роль Львівського транспортного хабу продовжить зростати. Зокрема, новий транспортний коридор GО-Highway, який зараз будується і проходить через Львів, поєднає Балтику і Чорне море, Україну з ЄС. Тобто, увесь вантажопотік, який буде контролюватися в українських портах, буде проходити через Львів та область.

“І наскільки успішно будуть розбудовані логістичні хаби, залізничні, автомобільні шляхи на Львівщині, настільки успішною буде Україна як транзитна держава”, - наголосив Омелян.