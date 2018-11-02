Печери Тернопільщини можуть потрапити до списку природної спадщини ЮНЕСКО

Туристична "візитівка" Тернопільщини – тутешні печери – може потрапити до переліку Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

Про це розповів заступник начальника Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА Ігор П'ятківський, передає Укрінформ.

"До керівництва області звернулося Міністерство екології та природних ресурсів України щодо включення мережі печер Тернопільської області до попереднього Списку природних об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Тому ми провели засідання робочої групи з розвитку заповідної справи за участю науковців, спелеологів, екологів, де вирішено підтримати таку перспективну для промоції туристичної привабливості краю ініціативу", - зазначив П'ятківський.

За його словами, у випадку виконання усіх необхідних вимог щодо обґрунтування названої перспективи, Україна матиме другий, після букових лісів Карпат об’єкт у Списку природної спадщини ЮНЕСКО – печери Тернопільщини.

Довідково. На Тернопільщині, яка територіально є однією з найменших областей в Україні, налічується більше сотні печер. Як стверджують вчені та спелеологи, досі відкрито лише п’яту частину підземних лабіринтів, утворених мільйони років тому. Кожна печера – унікальна. У підземних залах і коридорах туристів та дослідників ваблять сталактити і сталагмітами, химерні колони, натічні форми на скелях, чисельні озера. Серед сотні печер - й Оптимістична, довжина розвіданих ходів якої сягає 214 км. Її занесено до Книги рекордів Гіннесса як найбільшу в світі гіпсову печеру й як другу за загальною довжиною печерних ходів. Оптимістична поступається лише печерній системі Мамонтова-Флінт-Ридж у США.