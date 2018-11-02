Під час етапування Павла Гриба зникли усі необхідні йому ліки, - батько

У Росії під час етапування українського політв'язня Павла Гриба зникли усі ліки, які йому передавали. Про це повідомив його батько Ігор Гриб у коментарі “Громадському”.

«Під час попереднього етапування Павла із Ростова в Краснодар усі ліки, які ми передавали йому, аби він приймав, зникли. Тепер нам доведеться знову купувати ці ліки і знову просити передати їх. Робиться усе, аби ускладнити перебування Павла за гратами», - сказав Ігор Гриб.

За його словами, ліки мав передати конвой під час конвоювання.

Батько політв’язня підтвердив, що засідання перенесли на 6 листопада через неявку перекладача.

Як повідомлялося, 25 жовтня справу проти українського політв’язня Павла Гриба повернули з прокуратури Краснодарського краю до Північно-Кавказького окружного військового суду в Ростові-на-Дону.

Суд 6 листопада повторно розгляне справу Гриба. Засідання пройде у закритому режимі.

Українському політв'язню Павлу Грибу 3 жовтня дозволили передати ліки. Раніше батько Павла зазначав, що його син має інвалідність і постійно змушений приймати підтримуючі ліки.

Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року в Білорусі, куди він поїхав на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався в соцмережах.

У вересні стало відомо, що він знаходиться в слідчому ізоляторі міста Краснодар (РФ), його звинувачують у тероризмі. Тоді ж його адвокат заявила, що Павла викрали співробітники ФСБ.