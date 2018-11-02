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Порошенко зустрінеться з Туском 8 листопада в Гельсінкі

2 листопада, 2018 - 22:31
Фото Reuters (архівне)

Президент України Петро Порошенко і президент Європейської Ради Дональд Туск проведуть зустріч у четвер, 8 листопада, в Гельсінкі (Фінляндія). Це випливає з графіку  голови Європейської ради на наступний тиждень.

Згідно з графіком, зустріч з Порошенком відбудеться в рамках конгресу Європейської народної партії (ЄНП).

"Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в Адміністрації президента України підтвердили заплановану зустріч Порошенка і Туска", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в суботу, 3 листопада, Порошенко з офіційним візитом відвідає Туреччину. Український голова держави проведе в Туреччині два дні - 3 та 4 листопада.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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