США і Туреччина заявили про взаємне скасування санкцій

Мінфін США в п'ятницю, 2 листопада, оголосив про зняття санкцій з глави МВС Туреччини Сулеймана Сойлу і глави Мін'юсту Туреччини Абдулхаміда Гюля. Анкара відповіла аналогічним кроком, оголосивши про скасування обмежень стосовно двох членів уряду США. Про це повідомляє турецьке агентство "Анадолу".

"Санкції щодо міністра юстиції США Джеффа Сешнса і міністра внутрішньої безпеки Кирстена Нільсена скасовані як крок у відповідь на рішення мінфіну США", - повідомив прес-секретар МЗС Туреччини Хамі Аксой.

Він нагадав, що Анкара ввела санкції щодо членів американського уряду як "дзеркальний крок" на рішення мінфіну США щодо санкцій від 1 серпня поточного року.

"Заборона на в'їзд Джеффа Сешнса і Кірстена Нільсена до Туреччини, блокування ймовірних рахунків американських міністрів в нашій країні і заборона на торгові операції з громадянами Туреччини скасована", - повідомив представник зовнішньополітичного відомства.

Повідомляється, що напруженість у відносинах двох країн була пов'язана зі справою американського пастора Ендрю Крейга Брансона, звинуваченого у Туреччині у зв'язках з терористами.

Брансон був затриманий дев'ятого грудня 2016 року за звинуваченням у шпигунстві і пособництві терористам Фетуллаха Гюлена (FETÖ) і PKK (Робітнича партія Курдистану - ред.). 12 жовтня суд міста Ізмір засудив американського пастора до 3 років та 45 днів тюремного ув'язнення.

Враховуючи термін, який громадянин США вже провів у тюрмі та під домашнім арештом, Брансон був звільнений із залу суду, після чого повернувся до Вашингтона і був прийнятий президентом Дональдом Трампом. Глава Білого дому висловив подяку керівництву Туреччині за підтримку в питанні звільнення Брансона.