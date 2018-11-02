США введуть санкції проти влади Венесуели, Куби та Нікарагуа

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що уряд країни введе нові санкції проти влади Венесуели, Куби та Нікарагуа.

Про це повідомило видання Dailywire.

Ця трійка тиранії, цей трикутник терору, що простягнувся від Гавани до Каракаса і Манагуа, став причиною неймовірних людських страждань, нестабільності в регіоні і колискою огидного нариву комунізму в Західній півкулі,

– заявив Джон Болтон.

Він також наголосив, що США вживатимуть прямих заходів проти всіх трьох режимів, щоб захистити закон, свободи і основи людської гідності у регіоні.

За словами радника, "в найближчому майбутньому" тиск нових санкцій відчують також і Нікарагуа та Куба. Держдепартамент США підготував новий перелік санкцій приблизно з 25 кубинських компаній, пов'язаних з армією і розвідувальними службами країни. Їм заборонять будь-які комерційні відносини з американськими громадянами та компаніями.

Болтон нагадав, що підписаний на цьому тижні Трампом указ стосується "незаконних транзакцій" Венесуели в золоті. Громадянам США будуть заборонені операції з золотом, що експортуються Венесуелою, а також комерційні відносини з компаніями, які беруть участь в цьому експорті.

"Режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро використовував цей сектор як опору для фінансування незаконних операцій, для набивання кишень і підтримки криміналу", – сказав Болтон.

У 2018 році "режим Мадуро" експортував з Венесуели, яка переживає глибоку кризу, до Туреччини майже 24 тони золота, вторгувавши 900 мільйонів доларів.

Додамо, що у Венесуелі вже довгий час триває економічна криза. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, до кінця 2018 року рівень інфляції в країні може досягти 1 мільйона відсотків. Це робить ситуацію у Венесуелі схожою на ту, що склалася у Зімбабве в кінці 2000-х років. З четверга, 25 жовтня, по вівторок, 30 жовтня, курс долара на "чорному" ринку Венесуели виріс майже на 20 відсотків – з 201 до 240 суверенних боліварів.