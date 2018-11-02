США застосують санкції проти причетних до вбивства Хашоггі

Уряд Сполучених Штатів застосує санкції проти осіб, причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі

Про це повідомляє Reuters.

Державний секретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон відреагує на вбивство саудівського журналіста у стамбульському консульстві.

"Адміністрація США застосує санкції до осіб, причетних до вбивства " ,- сказав він.

Держсекретар додав, що знадобиться декілька тижнів, аби зібрати всі необхідні докази для застосування санкцій. Президент Штатів буде вимагати відповідальності для кожного, хто був причетний до цього злочину.

Не дивлячись на те, що Америка засуджує вбивство Хашоггі, вона все ще має надійні та довготривалі партнерські стосунки із Саудівською Аравією. Головний дипломат США наголосив, що вони намагатимуться зберегти ці стосунки незмінними.