Станцію "Майдан Незалежності" відкрили після перевірки повідомлення про замінування

2 листопада, 2018 - 21:42
Станцію київського метрополітену "Майдан Незалежності" відкрито після перевірки повідомлення про замінування. Про це повідомляє КП “Київський метрополітен” на своїй сторінці у Facebook.
“Станцію "Майдан Незалежності" + пересадку на станцію "Хрещатик" відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станцію метро "Майдан Незалежності" закрили о 19-й годині через анонімний дзвінок про замінування.
Джерело: День