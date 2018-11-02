Станцію "Майдан Незалежності" відкрили після перевірки повідомлення про замінування

Станцію київського метрополітену "Майдан Незалежності" відкрито після перевірки повідомлення про замінування. Про це повідомляє КП “Київський метрополітен” на своїй сторінці у Facebook.

“Станцію "Майдан Незалежності" + пересадку на станцію "Хрещатик" відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станцію метро "Майдан Незалежності" закрили о 19-й годині через анонімний дзвінок про замінування.