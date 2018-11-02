Суд не відновив слідство у справі екс-голови Державної митної служби Калєтніка

Печерський районний суд Києва не скасував постанову прокурора Генеральної прокуратури України про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього голови Державної митної служби Ігоря Калєтніка. Про це йдеться у рішенні суду.

До суду звернувся з клопотанням адвокат Калєтніка, в якому просив скасувати постанову прокурора слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ про призупинення слідства у кримінальному провадженні. Як вказано в ухвалі суду, слідство призупинялося багато разів, зокрема останній раз було призупинено 21 червня 2017 року.

Однак суд не знайшов підстав для задоволення клопотання захисника.

“Відмовити в задоволенні скарги адвоката..., який діє в інтересах ОСОБА_2 на постанови про зупинення досудового розслідування по кримінальному провадженні... Ухвала оскарженню не підлягає”, — йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27 листопада 2015 року за підозрою Ігоря Калєтніка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України, під час організації і проведення 16 січня 2014 року у ВРУ голосування шляхом підняття руки за “диктаторські закони Януковича”.

У лютому 2018 року суд відмовився ухвалити рішення про затримання Ігоря Калєтніка.