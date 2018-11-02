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Сущенку дали премію імені Ігоря Лубченка за захист свободи слова

2 листопада, 2018 - 16:19
Фото Reuters

Незаконно засудженого у РФ українського журналіста Романа Сущенка удостоїли премії імені Ігоря Лубченка за захист свободи слова. Про це повідомив керівник Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на сторінці у Facebook.

"Наш колега - журналіст Роман Сущенко - стає цьогорічним лауреатом Національної премії за захист свободи слова", - повідомив він.

За словами Томіленка, нагороду забрала його донька, Юлія Сущенко.

Премія імені Ігоря Лубченка, багаторічного голови НСЖУ, заснована для нагородження осіб та організацій, що досягли успіхів і суспільного визнання у відстоюванні права на свободу слова, боротьбі за високі професійні журналістські стандарти.

Джерело: День

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