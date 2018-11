Трамп планує укласти торговельну угоду з Китаєм

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче укласти угоду щодо торгівлі з Китаєм – про це заявляє американське економічне видання Bloomberg із посиланням на чотирьох поінформованих осіб.

Як повідомляють джерела Bloomberg, до такого кроку Трампа підштовхнула телефонна розмова із президентом Китаю Сі Цзіньпінем, передає Радіо Свобода.

Ці перемови президент США прокоментував і в своєму мікроблозі, назвавши їх «дуже добрими».

«Ми обговорили чимало тем, та великий наголос зробили на Торгівлі. Перебіг цих обговорень дуже добре узгоджується із зустрічами, які заплановані на саміт G20 в Аргентині», – написав Трамп на своїй сторінці у Тwitter.

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea!