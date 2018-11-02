Трудова міграція до Польщі з України пригальмувала, - Моравецький

Трудова міграція до Польщі з України, яка в останні роки була значною, зараз пригальмувала. Про це в інтерв’ю телеканалу TVP.INFO заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми підкреслюємо, що не приймаємо жодних нелегальних мігрантів з усього світу, до чого нас примушують – з Близького Сходу, Північної Африки. Натомість упродовж кількох років зростає, насамперед, трудова міграція з України, Білорусі, хоча вона і затрималася на певному рівні і кількісно ніби не зростає",- зазначив Моравецький.

Нещодавно під час візиту до Варшави глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що в Польщі перебуває понад 1,5 млн трудових мігрантів з України, які потребують відповідного захисту і підтримки.