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У Британії міністр спорту подала у відставку через затримку гральних реформ

2 листопада, 2018 - 12:29
Фото: Getty Images

Міністр спорту Британії Трейсі Крауч подала у відставку через те, що міністри відклали запропоновану реалізацію гральних реформ.

Про це повідомляє BBC.

Уряд планує скоротити максимальну ставку на терміналах з 100 фунтів стерлінгів до двох фунтів, але не раніше наступного жовтня.

Скорочення ставок запропонувала Крауч, яка очікувала, що воно почне діяти з квітня наступного року.

З великим сумом я подала у відставку з однієї з найкращих посад в уряді. Я вважаю, що така відстрочка невиправдана" - заявила Крауч.

Канцлер казначейства Філіп Хеммонд спочатку дотримувався думки, що скорочення ставок потрібно реалізувати в квітні 2020 через побоювання казначейства втратити 500 млн євро податків від грального бізнесу. Однак під тиском деяких політиків термін реалізації був скорочений на рік.

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