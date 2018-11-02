У Чилі стався землетрус магнітудою 6,2

2 листопада, 2018 - 10:55
На півночі Чилі стався землетрус магнітудою 6,2.
Про це повідомляє AP із посиланням на Національну служби з надзвичайних ситуацій країни.
"У північному регіоні Чилі стався землетрус магнітудою 6,2", - йдеться у повідомленні.
На даний час немає інформації щодо постраждалих або завданої шкоди.
За даними чилійського відомства, землетрус стався у четвер о 19-й годині за місцевим часом.
Епіцентр був зафіксований на глибині 95 кілометрів за 88,4 кілометрів від міста Ікіке на північному сході країни.