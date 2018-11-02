У США вперше з 2013 року стратили засудженого на електричному стільці

В американському місті Нешвілль, штат Теннессі, вперше з 2013 року стратили засудженого на електричному стільці.

Про це повідомляє телеканал WSMV.

Едмунд Загорські сам попросив суд замінити смертельну ін'єкцію на електричний стілець, так як вважає такий спосіб більш швидким і безболісним.

До цього злочинця у США стратили на електричному стільці в 2013 році - в штаті Віргінія.

Страта на електричному стільці в штаті Теннессі була скасована в 1960 році.

Підсудний Едмунд Загорські був засуджений до смертної кари за вбивство двох людей під час операції з продажу наркотиків.