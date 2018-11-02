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У столиці Литви встановили світлофори на відзнаку століття жіночого виборчого права

2 листопада, 2018 - 19:43
Фото: sg.news.yahoo.com

У Вільнюсі встановили нові світлофори з піктограмою жінки, щоб відзначити століття надання жінкам Литви виборчого права. Про це повідомляє ЄП з посиланням на AFP.

Жіноче право голосу було прописане в Конституції Литви 2 листопада 1918 року. Таким чином Литва за наданням виборчого права жінкам випередила США і Францію.

Президент Литви Даля Грибаускайте, яка очолює Раду жінок-світових лідерів, назвала цю дату "перемогою демократії, яка поставила Литву серед лідерів сучасних держав".

Представники влади Вільнюса зазначили, що нові світлофори серед іншого покликані нагадати про необхідність для Європи остаточно подолати гендерну нерівність.

У Литві зарплата жінок у середньому на 14,4% менша за зарплату чоловіків. Загалом по ЄС цей показник складає 16,2%.

"Сучасне суспільство не існує без жінки з повнотою повноважень, однак ми ще на півшляху до цієї мети" - зазначив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

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