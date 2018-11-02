Україна закликає Єгипет закрити свої порти для суден із окупованого Криму

Віце-прем’єр Павло Розенко у ході зустрічі з міністром інвестицій та міжнародного співробітництва Єгипту доктором Сахар Наср звернувся із закликом закрити порти для суден, які виконують завантаження в Криму.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Ви знаєте, що Україна зараз переживає непростий час, пов'язаний з агресією, яку розв’язала Росія проти нашої держави. У цій нелегкій боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нам дуже важлива і підтримка африканського континенту, і Єгипту зокрема. Від імені української сторони я звертаюся до влади Єгипту із закликом обмежити доступ та утриматися від надання дозволів на заходження в єгипетські порти суден під прапорами третіх держав, які виконують незаконне завантаження в Криму", - сказав він.

За його словами, для України це дуже чутливе питання. "Ми розглядаємо це фактично як ведення контрабандної діяльності", - підкреслив віце-прем’єр-міністр.

У ході зустрічі сторони також обговорили питання активізації двосторонніх контактів та розширення співпраці в усіх сферах.

На думку Розенка, нині є всі можливості розширити двостороннє співробітництво - від сільського господарства до відновлення співпраці у військовій сфері, космічній галузі.