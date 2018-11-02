Українка Музичук потрапила у трійку найкращих шахістів світу

В оновленому рейтингу Міжнародної організації шахістів львів’янка Анна Музичук піднялася у трійку найкращих.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті організації.

Станом на 1 листопада 2018 року Анна Музичук піднялася на одну сходинку. Тепер українка посідає третє місце у світовому рейтингу. Її сестра Марія Музичук теж піднялася на одну позицію і посідає шосту сходинку.

Такому результату дівчата зобов’язані Всесвітній шаховій Олімпіаді, де вони у складі жіночої збірної посіли другу сходинку.

У той же час сама Марія Музичук здобула золоту нагороду в особистому заліку.

Щодо чоловічого рейтингу, то серед українців там теж лідирує львів’янин. Василь Іванчук на 33-ій позиції світового рейтингу. Ще один львів’янин Юрій Криворучко – 47-ий.