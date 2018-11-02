В Імперському коледжі Лондона лекції читатимуть "голограми" викладачів

В Імперському коледжі Лондона стартує проект, в рамках якого лекції студентам читатимуть не викладачі, а їхні "голограми".

Про це повідомляє BBC.

"Найближчим часом навчальний заклад влаштує презентацію цієї технології, після чого її почнуть впроваджувати в навчальний процес", - йдеться в повідомленні.

В Імперському коледжі кажуть, що вони - перший вищий навчальний заклад, який планує використовувати подібні технології не разово, а регулярно.

Спершу це стосуватиметься небагатьох лекцій, проте поступово їхня кількість зростатиме, запевняють в керівництві коледжу.

"Альтернатива цьому рішенню - відеоконференції. Проте ми віримо, що саме голограми дають набагато більший ефект присутності", - розповів BBC директор відділу освітніх технологій коледжу Девід Лефевр.

Викладачі під час лекції перебуватимуть поза межами аудиторії, студенти бачитимуть їхню тривимірну проекцію.

Те, про що говорять в Імперському коледжі - не стільки голограма, скільки її ілюзія. Йдеться про технологію, яку розробила канадська компанія Arht Media.

"Ви проектуєте зображення на скляний екран, а програмне забезпечення створює таке освітлення, що виникає ілюзія глибини. Це коштує до кількох тисяч доларів, тому університети можуть це потягнути", - додав Лефевр.

Аби надіслати зображення в аудиторію, викладачам доведеться перебувати в спеціальній студії. В Імперському коледжі кажуть, що планують використовувати дві такі студії: одна з них знаходитиметься в Лос-Анджелесі, інша - в Торонто.

Це дозволить запрошувати іноземних лекторів, які знаходяться за межами Британії. Їм достатньо буде приїхати до студії, а зображення транслюватиметься безпосередньо в аудиторію.

"Усе йде до того, що ця технологія стане дуже поширеною. Оскільки вона працює, ми в неї віримо. Я бачу, що це поступово перетворюється на мейнстрім", - каже Лефевр.