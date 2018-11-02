В Україні набув чинності закон про штрафи за незаконне використання символіки Нацполіції

В Україні набув чинності закон №2584-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України», який вводить адміністративну відповідальність за незаконне використання символіки Нацполіції. Про це йдеться на сайті МВС.

«Згідно з текстом закону, ознаками належності до поліції є символіка поліції, однострій поліцейських, спеціальні звання, відомчі відзнаки, спеціальний жетон та службове посвідчення поліцейського. Через півроку після набуття чинності цього закону, в травні 2019 року, почнуть діяти штрафи за незаконне використання символіки Нацполіції», - йдеться у повідомленні.

Законом доповнено Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 184-3 «Незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України», якою визначено, що незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції України або незаконне використання фізичною особою на транспортному засобі найменування Національної поліції України чи похідних від нього, зокрема викладених іноземною мовою, тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незаконне використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, а також громадськими об'єднаннями ознак належності, найменування Національної поліції України або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках документів, у найменуванні тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за незаконне використання символіки Нацполіції тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на фізичних осіб - підприємців, посадових осіб - від чотирьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.