В Україні запускають онлайн-курси для виборців

Громадський рух "Чесно" презентував онлайн-курс для виборців "Як обирати,аби не шкодувати" на платформі Prometheus.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ідея курсу проста - навчити слухачів, а в основному, аудиторія Prometheus - молодь, не довіряти популізму, політичним міфам та маніпуляціям, особливо під час виборів. Час запуску курсу було обрано не випадково, виходячи із наближення дуже інтенсивного виборчого сезону", - розповіла менеджерка з комунікацій "Чесно" Юлія Решітько.

Вона зазначила, що курс розкриває основні питання: навіщо потрібна держава, Президент, Верховна Рада України, обласні та міські ради, як та навіщо ми обираємо народних депутатів, міських голів та депутатів місцевого самоврядування, як виокремити чесного та ефективного депутата, а також як протистояти маніпуляціям під час виборів, звідки беруться політичні партії та хто їх фінансує.

Курс триватиме чотири тижні, лектори проекту - експерти "Чесно" та громадські діячі.

Курс доступний за посиланням.