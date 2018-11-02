Вашингтон оголосив про повне відновлення санкцій проти Ірану

Офіційний Вашингтон оголосив про повне відновлення з 5 листопада всіх санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання іранської ядерної угоди. Про це заявили в п'ятницю держсекретар США й міністр фінансів, повідомило інформагентство АР.

"Адміністрація Трампа оголошує про повторне введення всіх санкцій США проти Ірану, які були скасовані в рамках ядерної угоди 2015 року", - зауважує видання.

Обмеження охоплюють судноплавні, фінансові та енергетичні галузі Ірану. Це вже друга хвиля обмежень, запроваджених США після того, як президент Дональд Трамп заявив про вихід американської сторони з іранської ядерної угоди в травні.

Відновлення санкцій має набути чинності в понеділок, 5 листопада. Вони також накладають рестрикції на інші країни щодо закупівлі іранської нафти та нафтопродуктів.

Водночас у США офіційно підтвердили, що ці обмеження не поширюються (на тимчасовій основі) на вісім країн. Як повідомляв Укрінформ, до цього списку входять, у тому числі, Японія, Індія, Південна Корея й Китай. Винятки для них були зроблені в обмін на подальше зменшення імпорту іранської нафти.

У Вашингтоні наголошують, що санкції проти Ірану залишатимуться, допоки Тегеран не виконає вимоги, що включають припинення підтримки тероризму, військової участі в Сирії, а також повного згортання ракетної і ядерної програм.