ЄС розкритикував антиукраїнські санкції РФ

2 листопада, 2018 - 14:18
У Євросоюзі розкритикували запровадження Росією санкцій відносно фізичних осіб та деяких компаній України.
Про це заявив у п'ятницю речник Євросоюзу, повідомляє Укрінформ.
«Рішення російського уряду увести фінансові заходи проти українських осіб та компаній є необгрунтованими. Необхідно уникати кроків, які спрямовані та загострення ситуації та підривають пошук рішення заради відновлення територіальної цілісності України», - наголосили в ЄС.
Нагадаємо, РФ ввела санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України.