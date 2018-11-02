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ЄС розкритикував антиукраїнські санкції РФ

2 листопада, 2018 - 14:18
Фото: europa.eu

У Євросоюзі розкритикували запровадження Росією санкцій відносно фізичних осіб та деяких компаній України.

Про це заявив у п'ятницю речник Євросоюзу, повідомляє Укрінформ.

«Рішення російського уряду увести фінансові заходи проти українських осіб та компаній є необгрунтованими. Необхідно уникати кроків, які спрямовані та загострення ситуації та підривають пошук рішення заради відновлення територіальної цілісності України», - наголосили в ЄС.

Нагадаємо,  РФ ввела санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України.

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