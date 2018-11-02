З окупованої території Луганщини обстріляли безпілотник ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала черговий обстріл їхнього міні-БПЛА з боку непідконтрольної українському уряду території Луганщини. Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому у п'ятницю, 2 листопада.

Як зазначається, зокрема в Луганській області відбулося збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у порівнянні з попереднім звітним періодом. Місія зафіксувала серед іншого приблизно 100 вибухів проти 3 відповідно.

"У напрямку безпілотного літального апарата СММ знову, за оцінкою Місії, вели вогонь зі стрілецької зброї. Здійснюючи політ міні-БПЛА СММ на південній околиці н. п. Жовте (непідконтрольний урядові, 17 км на північний захід від Луганська), спостерігачі чули 40 пострілів зі стрілецької зброї на відстані близько 2 км на північний захід від їхньої позиції, у районі, де пролітав БПЛА. За їхньою оцінкою, вогонь вівся в напрямку БПЛА", - йдеться у звіті.

При цьому, як зазначили в ОБСЄ, безпілотник не було пошкоджено, спостерігачі приземлили його та залишили цей район.

Напередодні Німеччина та Франція звинуватили Росію та контрольованих нею бойовиків на Донбасі у причетності до зникнення безпілотника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.