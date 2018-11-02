З українських аеропортів стартували 22 нові рейси, - Порошенко

З українських аеропортів стартували 22 нові рейси.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на офіційній сторінці у Facebook.

"Я мріяв про це, коли 11 червня минулого року ми відкривали символічні двері в Європу, коли запроваджували безвізовий режим. Тепер ми розширюємо можливості подорожей для українців за конкурентними цінами. Безвіз діє, а Європа стає все ближчою і доступнішою", - наголосив Порошенко.

Як зазначив Президент, з українських аеропортів стартували 22 нові рейси. Найбільше з них робитиме лоукостер Ryanair - 12 з Києва і 5 зі Львова. Також нові рейси відкриють авіакомпанії Wizz Air, Tarom та Atlasglobal.

Безвізовий режим - статус, що дозволяє громадянам України вільно перетинати міждержавні кордони.

Підписання угоди про безвізовий режим України з ЄС відбулося у Страсбурзі 17 травня 2017 року.

Українці, які мають біометричні паспорти, можуть приїжджати в країни ЄС з діловою чи туристичною метою або в сімейних справах на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду упродовж року. При в'їзді в Шенген, окрім біометричного паспорта, громадянам України необхідно мати підтвердження мети поїздки, місця проживання, наявність фінансових коштів, намір повернутися до місця постійного проживання, медичне страхування.